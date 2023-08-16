В пруду у больницы №6 в Пензе утонул мужчина, начата доследственная проверка Происшествия

Пенза, 16 августа 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 28-летнего мужчины, который утонул в пруду у больницы №6 имени Г.А. Захарьина в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что днем 15 августа 2023 года мужчина, находившийся в состоянии опьянения, утонул в пруду, расположенном вблизи больницы №6 города Пензы. Тело погибшего обнаружено в водоеме водолазами пензенского пожарно-спасательного центра», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что следователем проведен осмотр места происшествия, с целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.