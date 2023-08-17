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В ДТП под Пензой пострадали женщина и ребенок

11:45 | 17.08.2023 | Происшествия

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Пенза, 17 августа 2023. PenzaNews. Женщина и ребенок госпитализированы в результате столкновения автомобилей «Toyota RAV4» и «Hyundai ix55», которое произошло на 607 км федеральной трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области в минувшую среду, 16 августа.

В ДТП под Пензой пострадали женщина и ребенок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем японского кроссовера находился молодой человек 2001 года рождения, другой иномаркой управлял водитель 1967 года рождения.

«В результате происшествия пассажиры автомобиля «Toyota RAV4» — женщина 1981 года рождения и девочка 2014 года рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

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