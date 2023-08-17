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В Городищенском районе столкнулись две легковушки, пострадали три человека

11:59 | 17.08.2023 | Происшествия

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Пенза, 17 августа 2023. PenzaNews. Три человека пострадали в результате столкновения автомобилей «Mitsubishi Lancer» и «ВАЗ-21103», которое произошло на 708 км федеральной трассы М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области в минувшую среду, 16 августа.

В Городищенском районе столкнулись две легковушки, пострадали три человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем иномарки находился мужчина 1993 года рождения, отечественным автомобилем управлял мужчина 1977 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Mitsubishi Lancer» – мужчина 1992 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-21103» – мужчина 1987 года рождения после оказания медицинской помощи были отпущены. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

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