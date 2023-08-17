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На станции Пенза-III локомотив наехал на тупиковую призму, начата доследственная проверка

14:04 | 17.08.2023 | Происшествия

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Пенза, 17 августа 2023. PenzaNews. Следователи центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР проводят проверку по факту железнодорожного происшествия с участием локомотива, который наехал на тупиковую призму на станции Пенза-III.

На станции Пенза-III локомотив наехал на тупиковую призму, начата доследственная проверка

Фото: Psut.sledcom.ru

Как следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства, инцидент произошел вечером в минувшую среду, 16 августа.

«По предварительным данным, наезд совершен из-за того, что машинист проехал на запрещающий сигнал светофора. Локомотив в результате происшествия получил технические повреждения, пострадавших нет. Задержек движения других поездов не последовало», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что следователями проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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