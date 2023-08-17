В Пензенской области в ДТП пострадали семь человек, в том числе четверо детей Происшествия

Пенза, 17 августа 2023. PenzaNews. Семь человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате столкновения грузовика «Isuzu», внедорожника «Toyota Land Cruiser Prado» и микроавтобуса «Mercedes-Benz», которое произошло на 762 км федеральной трассы М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области в минувшую среду, 16 августа.

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По информации отделения по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по региону, за рулем «Isuzu» находился мужчина 1987 года рождения, автомобилем «Toyota» управлял мужчина 1972 года рождения, микроавтобусом — мужчина 1990 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «Toyota» – женщина 1973 года рождения, а также водитель автомобиля «Mercedes-Benz» после оказания медицинской помощи на месте были отпущены. Еще четыре несовершеннолетних пассажира автобуса «Mercedes-Benz» — мальчики 2017 и 2013 годов рождения и две девочки 2012 и 2017 годов рождения — получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение, [...] после оказания медицинской помощи были отпущены», — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.