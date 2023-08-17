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В Пензенской области в ДТП пострадали семь человек, в том числе четверо детей

16:47 | 17.08.2023 | Происшествия

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Пенза, 17 августа 2023. PenzaNews. Семь человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате столкновения грузовика «Isuzu», внедорожника «Toyota Land Cruiser Prado» и микроавтобуса «Mercedes-Benz», которое произошло на 762 км федеральной трассы М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области в минувшую среду, 16 августа.

В Пензенской области в ДТП пострадали семь человек, в том числе четверо детей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По информации отделения по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по региону, за рулем «Isuzu» находился мужчина 1987 года рождения, автомобилем «Toyota» управлял мужчина 1972 года рождения, микроавтобусом — мужчина 1990 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «Toyota» – женщина 1973 года рождения, а также водитель автомобиля «Mercedes-Benz» после оказания медицинской помощи на месте были отпущены. Еще четыре несовершеннолетних пассажира автобуса «Mercedes-Benz» — мальчики 2017 и 2013 годов рождения и две девочки 2012 и 2017 годов рождения — получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение, [...] после оказания медицинской помощи были отпущены», — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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