В Пензенской области столкнулись грузовик и легковушка с шестью детьми, четверо госпитализированы Происшествия

Пенза, 18 августа 2023. PenzaNews. Водитель автомобиля «Lada Granta» и шестеро детей, находившихся в салоне легковушки, пострадали в результате столкновения с грузовиком «ЗИЛ», которое произошло на 6 км дороги «Неверкино — Карновар» в Неверкинском районе Пензенской области в минувший четверг, 17 августа.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, легковым автомобилем управлял мужчина 1987 года рождения, грузовым — мужчина 1960 года рождения.

«В результате происшествия пассажиры автомобиля «Lada Granta» – четыре девочки 2008, 2008, 2009 и 2012 годов рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. Водитель [...] и два его пассажира — мальчик 2020 года рождения и девочка 2017 года рождения — после оказания медицинской помощи были отпущены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.