14:58:24 Пятница, 18 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области столкнулись грузовик и легковушка с шестью детьми, четверо госпитализированы

10:52 | 18.08.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 18 августа 2023. PenzaNews. Водитель автомобиля «Lada Granta» и шестеро детей, находившихся в салоне легковушки, пострадали в результате столкновения с грузовиком «ЗИЛ», которое произошло на 6 км дороги «Неверкино — Карновар» в Неверкинском районе Пензенской области в минувший четверг, 17 августа.

В Пензенской области столкнулись грузовик и легковушка с шестью детьми, четверо госпитализированы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, легковым автомобилем управлял мужчина 1987 года рождения, грузовым — мужчина 1960 года рождения.

«В результате происшествия пассажиры автомобиля «Lada Granta» – четыре девочки 2008, 2008, 2009 и 2012 годов рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. Водитель [...] и два его пассажира — мальчик 2020 года рождения и девочка 2017 года рождения — после оказания медицинской помощи были отпущены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Читайте также
Пензенцу грозит реальный срок за хищение продуктов питания из магазина В Нижнеломовском районе опрокинулась легковушка, пострадал водитель
В Заречном водитель автомобиля «Kia Optima» сбил ребенка на велосипеде В Заречном пожилая женщина по совету «сотрудника правоохранительных органов» перечислила на «безопасный счет» более 1,3 млн. рублей
Массовые проверки водителей на состояние опьянения в Пензенской области продлятся три дня В Пензе мужчина обвиняется в причинении смерти сожительнице
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама