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При столкновении двух машин на трассе «Нижний Новгород — Саратов» под Пензой пострадали четыре человека

13:59 | 19.08.2023 | Происшествия

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Пенза, 19 августа 2023. PenzaNews. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения автомобилей «Lada Xray» и «Hyundai Creta» на федеральной трассе «Нижний Новгород — Саратов» в Бессоновском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

При столкновении двух машин на трассе «Нижний Новгород — Саратов» под Пензой пострадали четыре человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 18 августа 2023 года в 23.50 на 405 км федеральной автомобильной дороги «Нижний Новгород — Саратов» произошло столкновение автомобиля «Lada Xray» под управлением водителя – женщины 1974 года рождения и автомобиля «Hyundai Creta» под управлением водителя – мужчины 1982 года рождения», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что женщина, находившаяся за рулем автомашины «Lada Xray», была госпитализирована.

«Пассажир указанного автомобиля – девочка 2017 года рождения и два пассажира автомобиля «Hyundai Creta» – женщина 1982 [года рождения] и мальчик 2023 года рождения после оказания медицинской помощи были отпущены», — отмечается в сообщении.

По факту ДТП организована проверка.

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