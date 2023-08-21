16:54:11 Понедельник, 21 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В ДТП в Колышлейском районе пострадали мужчина и ребенок

14:07 | 21.08.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 21 августа 2023. PenzaNews. Мужчина и малолетний ребенок пострадали в ДТП, которое произошло на 52 км дороги «Пенза — Балашов — Михайловка» в Колышлейском районе Пензенской области в минувшее воскресенье, 20 августа.

В ДТП в Колышлейском районе пострадали мужчина и ребенок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись два легковых автомобиля — «Renault Laguna» под управлением мужчины 1987 года рождения, и «Kia Cerato», за рулем которого находился мужчина 1988 года рождения; после столкновения южнокорейская иномарка съехала в кювет.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Kia Cerato» – мальчик 2014 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован, водитель этого автомобиля после оказания медицинской помощи был отпущен. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

Читайте также
Житель Земетчинского района задержан по подозрению в убийстве мужчины Житель Заречного стал жертвой мошенничества при покупке станка для производства мебели
Жительница Колышлейского района по совету «сотрудника Центробанка» перевела на чужой счет более полумиллиона рублей В Кузнецке пожилая женщина госпитализирована после наезда автомобиля
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке детского квадроцикла В результате опрокидывания квадроцикла под Пензой пострадали два человека
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама