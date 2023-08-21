В ДТП в Колышлейском районе пострадали мужчина и ребенок Происшествия

Пенза, 21 августа 2023. PenzaNews. Мужчина и малолетний ребенок пострадали в ДТП, которое произошло на 52 км дороги «Пенза — Балашов — Михайловка» в Колышлейском районе Пензенской области в минувшее воскресенье, 20 августа.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись два легковых автомобиля — «Renault Laguna» под управлением мужчины 1987 года рождения, и «Kia Cerato», за рулем которого находился мужчина 1988 года рождения; после столкновения южнокорейская иномарка съехала в кювет.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Kia Cerato» – мальчик 2014 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован, водитель этого автомобиля после оказания медицинской помощи был отпущен. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.