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В Пензенской области столкнулись «Nissan Almera» и «КамАЗ», водитель иномарки скончался

17:33 | 21.08.2023 | Происшествия

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Пенза, 21 августа 2023. PenzaNews. Легковой автомобиль «Nissan Almera» и грузовик «КамАЗ-5320» столкнулись в Сердобском районе Пензенской области, водитель иномарки скончался.

В Пензенской области столкнулись «Nissan Almera» и «КамАЗ», водитель иномарки скончался. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на 14 км дороги «Сердобск — Кирово» 21 августа, легковушкой управлял мужчина 1973 года рождения, за рулем грузовика находился мужчина 1960 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «КамАЗ-5320» после оказания медицинской помощи был отпущен. Водитель автомобиля «Nissan Almera» скончался. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

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