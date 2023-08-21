В Пензенской области столкнулись «Nissan Almera» и «КамАЗ», водитель иномарки скончался Происшествия

Пенза, 21 августа 2023. PenzaNews. Легковой автомобиль «Nissan Almera» и грузовик «КамАЗ-5320» столкнулись в Сердобском районе Пензенской области, водитель иномарки скончался.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на 14 км дороги «Сердобск — Кирово» 21 августа, легковушкой управлял мужчина 1973 года рождения, за рулем грузовика находился мужчина 1960 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «КамАЗ-5320» после оказания медицинской помощи был отпущен. Водитель автомобиля «Nissan Almera» скончался. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.