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В Кузнецком районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, пострадали две девушки

12:21 | 22.08.2023 | Происшествия

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Пенза, 22 августа 2023. PenzaNews. Автомобиль «Lada Priora» съехал с дороги в кювет и опрокинулся Кузнецком районе Пензенской области, пострадали две девушки.

В Кузнецком районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, пострадали две девушки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на 17 км дороги «Кузнецк – Русский Камешкир» поздно вечером 21 августа, за рулем легковушки находилась девушка 2002 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Lada Priora» – девушка 2003 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. Еще один пассажир этого автомобиля – девушка 2001 года рождения после оказания медицинской помощи была отпущена. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

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