В Пачелмском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины Происшествия

Пенза, 22 августа 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 36-летнего жителя Пачелмского района Пензенской области, тело которого было обнаружено в пруду близ села Порошино.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что днем 20 августа 2023 года житель Пачелмского района со своими знакомыми находился на берегу пруда недалеко от села Порошино. По имеющейся информации, компания употребляла спиртное. Мужчина решил искупаться, через некоторое время он пропал из поля зрения приятелей. Их самостоятельные поиски к положительному результату не привели. На следующий день его мать обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что тело погибшего было обнаружено в водоеме 21 августа, с целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.