В Сердобске «Волга» врезалась в световую опору, два человека госпитализированы Происшествия

Пенза, 24 августа 2023. PenzaNews. Автомобиль «ГАЗ-31029» врезался в световую опору в Сердобске Пензенской области, два человека госпитализированы.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло около дома №232 на улице Ленина ночью 23 августа, за рулем «Волги» находился молодой человек 2004 года рождения.

«В результате происшествия пассажиры автомобиля «ГАЗ-31029» — молодой человек и девушка 2004 года рождения — госпитализированы, водитель и еще один пассажир этого автомобиля – молодой человек 2004 года рождения после осмотра были отпущены. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.