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В ДТП в Сердобском районе пострадали три человека, в том числе ребенок

12:02 | 24.08.2023 | Происшествия

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Пенза, 24 августа 2023. PenzaNews. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения автомобилей «Volkswagen Polo» и «ВАЗ-21091», которое произошло на 92 км дороги «Пенза — Балашов — Михайловка» в Сердобском районе Пензенской области в минувшую среду, 23 августа.

В ДТП в Сердобском районе пострадали три человека, в том числе ребенок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем иномарки находился мужчина 1989 года рождения, «девяткой» управлял мужчина 1962 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-21091» – женщина 1957 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. Пассажир автомобиля «Volkswagen Polo» – девочка 2009 года рождения после оказания медицинской помощи была отпущена. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

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