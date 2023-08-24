В ДТП в Сердобском районе пострадали три человека, в том числе ребенок Происшествия

Пенза, 24 августа 2023. PenzaNews. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения автомобилей «Volkswagen Polo» и «ВАЗ-21091», которое произошло на 92 км дороги «Пенза — Балашов — Михайловка» в Сердобском районе Пензенской области в минувшую среду, 23 августа.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем иномарки находился мужчина 1989 года рождения, «девяткой» управлял мужчина 1962 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-21091» – женщина 1957 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. Пассажир автомобиля «Volkswagen Polo» – девочка 2009 года рождения после оказания медицинской помощи была отпущена. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.