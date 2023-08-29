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В Городищенском районе водитель грузовика, задавивший знакомого в поле, обвиняется в причинении смерти по неосторожности

13:51 | 29.08.2023 | Происшествия

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Пенза, 29 августа 2023. PenzaNews. Обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено водителю грузовика, который задавил 63-летнего знакомого в поле в Городищенском районе Пензенской области.

В Городищенском районе водитель грузовика, задавивший знакомого в поле, обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 12 августа 2023 года водитель автомашины «КамАЗ» в поле недалеко от села Верхняя Елюзань Городищенского района по неосторожности допустил наезд на знакомого, находившегося в непосредственной близости от его транспортного средства. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального следственного управления СКР.

В нем указано, что водитель грузовика признал вину.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — добавляется в тексте.

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