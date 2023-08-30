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Пассажир мотоцикла госпитализирован после ДТП под Пензой

13:43 | 30.08.2023 | Происшествия

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Пенза, 30 августа 2023. PenzaNews. Пассажир мотоцикла «Nanfang» госпитализирован после столкновения с автомобилем «ВАЗ-21102», которое произошло на 2 км дороги «Чемодановка — Пазелки — Лопуховка» в Бессоновском районе Пензенской области вечером в минувший вторник, 29 августа.

Пассажир мотоцикла госпитализирован после ДТП под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем мотоцикла находился мужчина 1978 года рождения, легковушкой управляла женщина 1997 года рождения.

«В результате происшествия пассажир мотоцикла – молодой человек 2005 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

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