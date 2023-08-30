В ДТП в Пензенской области пострадали четыре человека, в том числе двое детей Происшествия

Пенза, 30 августа 2023. PenzaNews. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения автомобилей «Lada Priora» и «Kia Ceed», которое произошло на 738 км федеральной трассы М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области поздно вечером в минувший вторник, 29 августа.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем отечественной легковушки находился мужчина 1991 года рождения, иномаркой управлял водитель 1982 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Priora» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Пассажиры автомобиля «Kia Ceed» — женщина 1984 года рождения, мальчик 2007 года рождения и девочка 2011 года рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.