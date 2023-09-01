На трассе под Пензой столкнулись две легковушки: один человек погиб, один пострадал Происшествия

Пенза, 1 сентября 2023. PenzaNews. Один человек погиб, один пострадал в результате ДТП, которое произошло на 652 км федеральной трассы М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области утром в пятницу, 1 сентября.

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Как сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись два легковых автомобиля — «ВАЗ-2104» под управлением мужчины 1969 года рождения и «ВАЗ-2115», за рулем которого находился мужчина 1971 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-2104» от полученных травм скончался на месте. Пассажир автомобиля «ВАЗ-2115» – мужчина 1981 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего», — сказали в ведомстве.