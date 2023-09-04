14:39:43 Понедельник, 4 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Иссе столкнулись питбайк и легковушка, пострадали два подростка

12:48 | 04.09.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 4 сентября 2023. PenzaNews. Два подростка пострадали в результате столкновения питбайка «Progasi» и легкового автомобиля «Lada Granta», которое произошло в Иссе Пензенской области в минувшее воскресенье, 3 сентября.

В Иссе столкнулись питбайк и легковушка, пострадали два подростка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем двухколесного транспортного средства находился мальчик 2011 года рождения, легковушкой управлял мужчина 1986 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Lada Granta» – девочка 2010 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. Водитель питбайка «Progasi» после оказания медицинской помощи был отпущен. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

Читайте также
В Пензе завершено расследование уголовного дела по обвинению двух молодых людей в разбойном нападении В Пензе мальчик госпитализирован после наезда на него автомобиля
В Колышлейском районе тракторист подозревается в краже 100 литров дизтоплива В Пензе мужчина угнал мотоцикл «Урал», чтобы доехать до Нефтяника, где отдыхали его приятели
В Пензенском районе иномарка врезалась в дерево, пострадал ребенок В Пензе водитель автомобиля «Range Rover» сбил ребенка
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама