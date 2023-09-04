В Иссе столкнулись питбайк и легковушка, пострадали два подростка Происшествия

Пенза, 4 сентября 2023. PenzaNews. Два подростка пострадали в результате столкновения питбайка «Progasi» и легкового автомобиля «Lada Granta», которое произошло в Иссе Пензенской области в минувшее воскресенье, 3 сентября.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем двухколесного транспортного средства находился мальчик 2011 года рождения, легковушкой управлял мужчина 1986 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Lada Granta» – девочка 2010 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. Водитель питбайка «Progasi» после оказания медицинской помощи был отпущен. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.