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В Земетчинском районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, пострадали четыре человека

11:55 | 05.09.2023 | Происшествия

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Пенза, 5 сентября 2023. PenzaNews. Автомобиль «Ford Focus» съехал с дороги в кювет и опрокинулся Земетчинском районе Пензенской области, пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

В Земетчинском районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, пострадали четыре человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на 3 км дороги «Земетчино — Раево» 4 сентября, за рулем легковушки находился мужчина 1988 года рождения.

«В результате происшествия пассажир – женщина 1997 года рождения получила телесные повреждения различной степени тяжести и была госпитализирована. Водитель и два пассажира — девочка 2018 года рождения и мальчик 2023 года рождения — после оказания медицинской помощи были отпущены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.

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