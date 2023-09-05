03:47:57 Среда, 6 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Никольске начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре

17:54 | 05.09.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 5 сентября 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в доме на улице Пугачевской в Никольске Пензенской области.

В Никольске начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 4 сентября 2023 года в доме на улице Пугачевской в городе Никольске произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилом помещении обнаружено тело 59-летнего мужчины», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем уточняется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По имеющейся информации, 4 сентября хозяин жилища в компании знакомого употреблял спиртное. При возникновении возгорания гостю удалось спастись. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении», — сказано в тексте.

Читайте также
В Пензенской области будет проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения В Мирном вновь начал работать фельдшерский здравпункт
До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, который оплатил покупки чужой картой В Городищенском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено дело
Жительница Пензы лишилась денег при продаже дачи Пензенцу грозит реальный срок за хищение продуктов питания из магазина
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама