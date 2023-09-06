В Пензе столкнулись две легковушки, пострадали три человека Происшествия

Пенза, 6 сентября 2023. PenzaNews. Три человека пострадали в результате столкновения автомобилей «Mercedes-Benz» и «Lada Priora», которое произошло на улице Рябова в Пензе поздно вечером в минувший вторник, 5 сентября.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, за рулем иномарки находился молодой человек 2003 года рождения, отечественной легковушкой управлял водитель 2004 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Lada Priora» – молодой человек 2001 года рождения получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован. Водитель [...] и еще один пассажир – мужчина 1995 года рождения после оказания медицинской помощи были отпущены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.