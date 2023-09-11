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В Спасском районе столкнулись две легковушки, пострадали три человека

12:00 | 11.09.2023 | Происшествия

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Пенза, 11 сентября 2023. PenzaNews. Три человека, в том числе подросток, пострадали в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-212140» и «Kia Rio», которое произошло на 478 км федеральной трассы М5 «Урал» в Сердобском районе Пензенской области вечером в минувшее воскресенье, 10 сентября.

В Спасском районе столкнулись две легковушки, пострадали три человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем отечественной легковушки находился мужчина 1971 года рождения, иномаркой управлял мужчина 1997 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-212140» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Пассажиры автомобиля «Kia Rio» — мальчик 2007 года рождения и мужчина 1998 года рождения — получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

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