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В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре

18:15 | 11.09.2023 | Происшествия

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Пенза, 11 сентября 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в одной из квартир дома на улице Кураева в Пензе.

В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что днем 11 сентября 2023 года в квартире, расположенной на первом этаже дома на улице Кураева в городе Пензе, произошел пожар. После ликвидации открытого пламени в квартире обнаружено тело 47-летнего мужчины», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем уточняется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Очаг возгорания находился в месте расположения дивана в жилой комнате. По предварительным данным, возможной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении», — сказано в пресс-релизе.

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