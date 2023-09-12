В Пензенском районе в суд направлено уголовное дело о травмировании работника кондитерской фабрики Происшествия

Пенза, 12 сентября 2023. PenzaNews. Зареченский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению начальника производства кондитерской фабрики в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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«По данным следствия, 4 февраля 2022 года 37-летний оператор производственной линии при уборке ротационной формующей машины во включенном состоянии получил травму руки, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью. Травмирование работника произошло из-за нарушения требований охраны труда ответственным лицом – начальником производства, не обеспечившим безопасность работника при производстве технологических процессов и контроль за соблюдением правил эксплуатации, потерпевший допущен к работе, не пройдя обучение и инструктаж по охране труда», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.