В Кузнецком районе опрокинулся мотоцикл, водитель скончался в больнице Происшествия

Пенза, 12 сентября 2023. PenzaNews. Мотоцикл съехал с дороги в кювет и опрокинулся в Кузнецком районе Пензенской области, водитель скончался в больнице.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на 768 км федеральной трассы М5 «Урал» в минувший понедельник, 11 сентября.

«По предварительной информации, [...] водитель мотоцикла «Indian Challenger Dark Horse» – мужчина 1972 года рождения допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован, впоследствии от полученных телесных повреждений он скончался», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.