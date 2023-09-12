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В Кузнецком районе опрокинулся мотоцикл, водитель скончался в больнице

12:11 | 12.09.2023 | Происшествия

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Пенза, 12 сентября 2023. PenzaNews. Мотоцикл съехал с дороги в кювет и опрокинулся в Кузнецком районе Пензенской области, водитель скончался в больнице.

В Кузнецком районе опрокинулся мотоцикл, водитель скончался в больнице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на 768 км федеральной трассы М5 «Урал» в минувший понедельник, 11 сентября.

«По предварительной информации, [...] водитель мотоцикла «Indian Challenger Dark Horse» – мужчина 1972 года рождения допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован, впоследствии от полученных телесных повреждений он скончался», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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