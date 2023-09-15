Помощь спасателей потребовалась водителю машины, опрокинувшейся в яму на проспекте Победы в Пензе Происшествия

Пенза, 15 сентября 2023. PenzaNews. Помощь спасателей потребовалась водителю автомобиля, опрокинувшегося в яму на проспекте Победы в ночь на пятницу, 15 сентября.

Фото: Pozhar.pnzreg.ru

По информации ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр», мужчина, находившийся за рулем, оказался зажат в салоне. Спасатели деблокировали пострадавшего и транспортировали его в автомобиль скорой помощи.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

«Предварительно установлено, что 15 сентября 2023 года в 1.50 около дома №23 на проспекте Победы водитель автомобиля «ВАЗ-21150» – мужчина 1970 года рождения допустил наезд на препятствие (яму)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что в результате случившегося водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.