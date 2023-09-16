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В Пензе в ДТП с участием двух легковушек и троллейбуса пострадали три человека

15:50 | 16.09.2023 | Происшествия

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Пенза, 16 сентября 2023. PenzaNews. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения «Kia Rio», «Mazda 6» и троллейбуса, которое произошло на улице Суворова в Пензе вечером в минувшую пятницу, 15 сентября.

В Пензе в ДТП с участием двух легковушек и троллейбуса пострадали три человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, за рулем иномарок находились мужчины 1995 и 1981 годов рождения, троллейбусом управляла женщина 1961 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Kia Rio» – женщина 1946 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. Еще один пассажир автомобиля «Kia Rio» – девочка 2021 года рождения и водитель этого транспортного средства после оказания медицинской помощи были отпущены. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сказано в тексте.

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