В Пензенском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины Происшествия

Пенза, 20 сентября 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 66-летнего мужчины, тело которого было обнаружено в реке Суре под Пензой.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что днем 18 сентября 2023 года мужчина рыбачил на берегу. [...] Со слов очевидца, мужчина внезапно упал в воду, предположительно, из-за ухудшения самочувствия. Очевидец сообщил о произошедшем в пензенский пожарно-спасательный центр. Прибывшие на место происшествия водолазы извлекли тело погибшего из водоема», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что с целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.