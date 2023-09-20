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В Пензенской области упал легкомоторный самолет

18:23 | 20.09.2023 | Происшествия

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Пенза, 20 сентября 2023. PenzaNews. Легкомоторный самолет упал в Пензенской области, начата проверка соблюдения требований безопасности полетов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте приволжской транспортной прокуратуры.

В Пензенской области упал легкомоторный самолет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 20 сентября 2023 года около 16.10 (время московское) вблизи деревни Князь Умет в Пензенской области произошло падение легкомоторного самолета марки «Бекас». Обстоятельства и причины падения устанавливаются», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на место происшествия выехал заместитель пензенского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа линейного отдела МВД России на транспорте.

«Пензенская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности полетов, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — указано в сообщении.

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