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По факту падения легкомоторного самолета под Пензой возбуждено уголовное дело

15:48 | 21.09.2023 | Происшествия

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Пенза, 21 сентября 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ возбуждено по факту падения легкомоторного самолета в Пензенской области, в результате которого погиб 57-летний пилот. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР в четверг, 21 сентября.

По факту падения легкомоторного самолета под Пензой возбуждено уголовное дело

Фото: Vk.com/ptproc

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств по делу, назначены необходимые судебные экспертизы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в качестве версий причин авиапроисшествия следствие рассматривает техническую неисправность, ошибку пилотирования, а также возможное ухудшение самочувствия пилота.

«По предварительным данным, полет осуществлялся с нарушением установленного порядка использования воздушного пространства, то есть без получения разрешения на полет и в отсутствие на борту необходимых документов, в том числе свидетельства о летной годности судна, подтверждающего его соответствие требованиям законодательства о безопасности полетов», — указано в сообщении.

В нем отмечается, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле руководства центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

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