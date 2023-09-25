В ДТП под Пензой один человек погиб, трое пострадали Происшествия

Пенза, 25 сентября 2023. PenzaNews. Один человек погиб, трое пострадали в результате столкновения автомобилей «Toyota Land Cruiser Prado» и «Skoda Octavia», которое произошло на 255 км дороги «Тамбов — Пенза» в минувшую субботу, 23 сентября.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, за рулем внедорожника находился мужчина 1957 года рождения, легковушкой управлял молодой человек 2005 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado» – женщина 1955 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась. Водитель [того же автомобиля], [...] водитель и пассажир автомобиля «Skoda Octavia» – девушка 2005 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что обстоятельства произошедшего выясняются.