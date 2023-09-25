В Пачелмском районе начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 25 сентября 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в частном доме на улице Запрудной в селе Белынь Пачелмского района Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что ночью 25 сентября 2023 года в доме на улице Запрудной в селе Белынь Пачелмского района произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилой комнате обнаружено тело 56-летнего мужчины», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем уточняется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины», — сказано в тексте.