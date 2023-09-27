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В ДТП в Кузнецком районе пострадали четыре человека, в том числе подросток

14:09 | 27.09.2023 | Происшествия

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Пенза, 27 сентября 2023. PenzaNews. Четыре человека, в том числе подросток, пострадали в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-21154» и «Lada Kalina», которое произошло в рабочем поселке Евлашево Кузнецкого районе Пензенской области в минувшую среду, 26 сентября.

В ДТП в Кузнецком районе пострадали четыре человека, в том числе подросток. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем «пятнадцатой» находился мужчина 1973 года рождения, другой легковушкой управлял мужчина 1987 года рождения.

«В результате происшествия пассажиры [автомобиля «Lada Kalina»] — женщина 1964 года рождения и мальчик 2006 года рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы. Водитель и еще один пассажир [того же автомобиля] – женщина 1974 года рождения после оказания медицинской помощи были отпущены. По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего», — сказано в тексте.

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