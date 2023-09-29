Под Пензой насмерть сбили двух лосей Происшествия

Пенза, 29 сентября 2023. PenzaNews. Два лося погибли в результате ДТП, которые произошли в Бессоновском и Пензенском районах Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона в пятницу, 29 сентября.

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В нем отмечается, что ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 160 тыс. рублей.

«Минлесхоз Пензенской области предупреждает участников дорожного движения о гоне у лосей. В это время животные утрачивают обычную осторожность и выходят на автодороги, чаще всего в сумерках и темное время суток. Напоминаем, что при движении по автодорогам, проходящим около лесных массивов, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на животных», — сказано в тексте.