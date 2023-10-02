В Кузнецке столкнулись две легковушки, один из водителей госпитализирован Происшествия

Пенза, 2 октября 2023. PenzaNews. Два легковых автомобиля — «Mitsubishi Lancer» и «Lada Granta» — столкнулись в Кузнецке Пензенской области, один из водителей госпитализирован.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло 1 октября, за рулем иномарки находился мужчина 1986 года рождения, отечественной легковушкой управлял мужчина 1959 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer» получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен, водитель автомобиля «Lada Granta» получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.