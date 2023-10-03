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В Пензе столкнулись две легковушки, пострадали три человека

11:44 | 03.10.2023 | Происшествия

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Пенза, 3 октября 2023. PenzaNews. Три человека пострадали в результате столкновения автомобилей «Lada Priora» и «Lada Granta», которое произошло на улице Измайлова в Пензе в минувший понедельник, 2 октября.

В Пензе столкнулись две легковушки, пострадали три человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, за рулем «Lada Priora» находилась женщина 1988 года рождения, другой легковушкой управлял мужчина 1984 года рождения.

«В результате происшествия оба водителя получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи отпущены, пассажир автомобиля «Lada Priora» – мужчина 1989 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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