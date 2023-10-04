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Полиция разыскивает водителя, который сбил пожилую женщину на улице Клары Цеткин Пензе и скрылся

09:43 | 04.10.2023 | Происшествия

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Пенза, 4 октября 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают водителя, который сбил пожилую женщину напротив дома №21 на улице Клары Цеткин в Пензе, после чего скрылся с места происшествия.

Полиция разыскивает водителя, который сбил пожилую женщину на улице Клары Цеткин Пензе и скрылся. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 11 сентября в 20.10.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода – женщину 1949 года рождения, после чего с места происшествия скрылся. В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения», — сказано в тексте.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 (8412) 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.

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