В Городищенском районе будут судить водителя грузовика, задавившего знакомого в поле Происшествия

Пенза, 4 октября 2023. PenzaNews. Водитель грузовика, который задавил 63-летнего знакомого в поле в Городищенском районе Пензенской области, предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности.

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«По данным следствия, вечером 12 августа 2023 года водитель автомашины «КамАЗ» в поле недалеко от села Верхняя Елюзань Городищенского района, не убедившись в безопасности маневра перед началом движения, по неосторожности допустил наезд на знакомого, находившегося в непосредственной близости от его транспортного средства», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что от полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала собеседница агентства.