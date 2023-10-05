В Пензе в ДТП пострадали три пешехода Происшествия

Пенза, 5 октября 2023. PenzaNews. Три пешехода пострадали в результате ДТП, которое произошло на улице Карпинского в Пензе в минувшую среду, 4 октября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что [...] водитель автомобиля «Kia Ceed» – женщина 1989 года рождения допустила наезд на стоявший автомобиль «Toyota Tercel», который от удара сместился вперед и произвел наезд на трех пешеходов. В результате происшествия два пешехода — женщины 1967 и 1974 годов рождения — получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены, пешеход – женщина 1948 года рождения [...] госпитализирована», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту проводится проверка.