20:08:58 Четверг, 5 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе в ДТП пострадали три пешехода

14:56 | 05.10.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 5 октября 2023. PenzaNews. Три пешехода пострадали в результате ДТП, которое произошло на улице Карпинского в Пензе в минувшую среду, 4 октября.

В Пензе в ДТП пострадали три пешехода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что [...] водитель автомобиля «Kia Ceed» – женщина 1989 года рождения допустила наезд на стоявший автомобиль «Toyota Tercel», который от удара сместился вперед и произвел наезд на трех пешеходов. В результате происшествия два пешехода — женщины 1967 и 1974 годов рождения — получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены, пешеход – женщина 1948 года рождения [...] госпитализирована», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту проводится проверка.

Читайте также
«Термодом» станет резидентом «Сколково» В Мокшанском районе в ДТП пострадали четыре человека
Жителя Кузнецка будут судить за причинение смерти знакомому До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил из магазина 8 плиток шоколада и зубную щетку
В Пензе пожилая женщина после общения с «сотрудником банка» лишилась почти 300 тыс. рублей На Олимпийской аллее в Пензе пройдет легкоатлетический кросс для медработников
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама