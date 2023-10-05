В Мокшанском районе в ДТП пострадали четыре человека Происшествия

Пенза, 5 октября 2023. PenzaNews. Четыре человека пострадали в результате ДТП, которое произошло на 599 км трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области в минувшую среду, 4 октября.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись «Mazda 6» под управлением мужчины 1995 года рождения и «Ford Transit», за рулем которого находился мужчина 1987 года рождения, после чего микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся, а легковушка врезалась в «Ниву» под управлением мужчины 1994 года рождения.

«В результате происшествия водитель «ВАЗ-2121» получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. Водитель автомобиля «Mazda 6», пассажир автомобиля «ВАЗ-2121» – женщина 1995 года рождения и пассажир автомобиля «Ford Transit» – девушка 2005 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.