20:09:05 Четверг, 5 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Мокшанском районе в ДТП пострадали четыре человека

15:10 | 05.10.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 5 октября 2023. PenzaNews. Четыре человека пострадали в результате ДТП, которое произошло на 599 км трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области в минувшую среду, 4 октября.

В Мокшанском районе в ДТП пострадали четыре человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись «Mazda 6» под управлением мужчины 1995 года рождения и «Ford Transit», за рулем которого находился мужчина 1987 года рождения, после чего микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся, а легковушка врезалась в «Ниву» под управлением мужчины 1994 года рождения.

«В результате происшествия водитель «ВАЗ-2121» получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. Водитель автомобиля «Mazda 6», пассажир автомобиля «ВАЗ-2121» – женщина 1995 года рождения и пассажир автомобиля «Ford Transit» – девушка 2005 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

Читайте также
«Термодом» станет резидентом «Сколково» В Пензе в ДТП пострадали три пешехода
Жителя Кузнецка будут судить за причинение смерти знакомому До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил из магазина 8 плиток шоколада и зубную щетку
В Пензе пожилая женщина после общения с «сотрудником банка» лишилась почти 300 тыс. рублей На Олимпийской аллее в Пензе пройдет легкоатлетический кросс для медработников
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама