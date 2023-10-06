12:40:40 Пятница, 6 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области автомобиль с девушками-подростками съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП, двое госпитализированы

11:55 | 06.10.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 6 октября 2023. PenzaNews. Автомобиль «ВАЗ-210930», в котором находились несовершеннолетние девушки, съехал с дороги в кювет и врезался в опору ЛЭП в Пензенской области, двое госпитализированы.

В Пензенской области автомобиль с девушками-подростками съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП, двое госпитализированы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на улице Долгова в рабочем поселке Земетчино 5 октября, за рулем «девятки» находилась девушка 2008 года рождения.

«В результате происшествия водитель получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена. Пассажиры автомобиля «ВАЗ-210930» — девушки 2008 и 2006 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

Читайте также
В Кузнецком районе «УАЗ» врезался в дерево, пострадал водитель В Пензенском районе мужчина угрожал брату убийством, возбуждено уголовное дело
Житель Пензы перечислил на «безопасный счет» 150 тыс. рублей В Пензе в ДТП пострадали три пешехода
Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился 243 тыс. рублей До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил из магазина 8 плиток шоколада и зубную щетку
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама