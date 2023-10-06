В Пензенской области автомобиль с девушками-подростками съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП, двое госпитализированы Происшествия

Пенза, 6 октября 2023. PenzaNews. Автомобиль «ВАЗ-210930», в котором находились несовершеннолетние девушки, съехал с дороги в кювет и врезался в опору ЛЭП в Пензенской области, двое госпитализированы.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на улице Долгова в рабочем поселке Земетчино 5 октября, за рулем «девятки» находилась девушка 2008 года рождения.

«В результате происшествия водитель получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена. Пассажиры автомобиля «ВАЗ-210930» — девушки 2008 и 2006 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.