В результате ДТП на трассе в Кузнецком районе два человека погибли, один пострадал Происшествия

Пенза, 7 октября 2023. PenzaNews. Два человека погибли, еще один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля «Volkswagen Jetta» и тягача «MAN TGX» с полуприцепом на федеральной трассе М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло вечером в минувшую пятницу, 6 октября.

«От удара автомобиль «MAN TGX» произвел съезд с дороги в левый кювет с последующим опрокидыванием полуприцепа, автомобиль «Volkswagen Jetta» — [...] в правый кювет с последующим возгоранием транспортного средства», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что водитель и пассажир легковой машины — мужчины 1955 и 1968 годов рождения скончались на месте ДТП.

«Водитель «MAN TGX» [мужчина 1990 года рождения] получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи отпущен», — добавляется в сообщении.

По факту произошедшего организована проверка.