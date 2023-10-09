В Пензе иномарка врезалась в бетонное ограждение и упала с моста, два человека погибли Происшествия

Пенза, 9 октября 2023. PenzaNews. Автомобиль «Mazda CX-7» врезался в бетонное ограждение и упал с моста в Октябрьском районе Пензы, погибли два человека.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что 7 октября 2023 года в 6.10 напротив дома №19 на улице Шмидта водитель автомобиля «Mazda CX-7» – мужчина 1986 года рождения произвел наезд на бетонное ограждение справа с последующим падением с моста. В результате происшествия водитель и пассажир «Mazda CX-7» – мужчина 1984 года рождения от полученных телесных повреждений скончались на месте», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области в понедельник, 9 октября.

В нем добавляется, что по данному факту проводится проверка.