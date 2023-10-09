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В Городищенском районе легковушка врезалась в световую опору и опрокинулась, пострадали четыре человека

12:14 | 09.10.2023 | Происшествия

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Пенза, 9 октября 2023. PenzaNews. Автомобиль «ВАЗ-21074» съехал с дороги в кювет, врезался в световую опору и опрокинулся в Городищенском районе Пензенской области, пострадали четыре человека.

В Городищенском районе легковушка врезалась в световую опору и опрокинулась, пострадали четыре человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на 678 км трассы М5 «Урал» 8 октября, за рулем легковушки находился молодой человек 2004 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажир «ВАЗ-21074» – мужчина 2003 года рождения получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены. Еще два пассажира — мужчины 2003 и 2002 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту проводится проверка.

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