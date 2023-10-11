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Полиция разыскивает велосипедиста, который сбил ребенка на улице Ленинградской в Пензе и скрылся

09:30 | 11.10.2023 | Происшествия

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Пенза, 11 октября 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который, управляя велосипедом, сбил ребенка около дома №1Б на улице Ленинградской в Пензе, после чего скрылся.

Полиция разыскивает велосипедиста, который сбил ребенка на улице Ленинградской в Пензе и скрылся. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 30 сентября в 12.15.

«Неустановленный гражданин, управляя неустановленным велосипедом, допустил наезд на пешехода – мальчика 2015 года рождения, после чего с места происшествия скрылся», — сказано в тексте.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 (8412) 59-91-23, 59-90-02, 59-90-05 или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.

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