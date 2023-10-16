04:33:08 Вторник, 17 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

ДТП в Пензе унесло жизнь человека

15:33 | 16.10.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 16 октября 2023. PenzaNews. Один человек погиб, двое пострадали в результате ДТП, которое произошло на пересечении улиц Калинина и Красной Горки в Пензе поздно вечером в минувшее воскресенье, 15 октября.

ДТП в Пензе унесло жизнь человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, столкнулись «Lada Xray» под управлением мужчины 1995 года рождения и «ВАЗ-2115», за рулем которого находился мужчина 1992 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Lada Xray» – мужчина 1984 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте. Пассажир автомобиля «ВАЗ-2115» – мужчина 1992 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель автомобиля «ВАЗ-2115» после оказания медицинской помощи был отпущен. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

Читайте также
В Вадинском районе пожилой мужчина госпитализирован после наезда автомобиля В Кузнецке опрокинулась иномарка, пострадали два человека
В Городищенском районе водитель автомобиля «Nissan Cefiro» сбил пешехода В Пензе мотоциклист госпитализирован после столкновения с бетономешалкой
В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 54 нетрезвых водителя Интерактивными справочными видеотерминалами на вокзале Пенза-I за 9 месяцев 2023 года воспользовались свыше 13,4 тыс. пассажиров
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама