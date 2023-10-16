ДТП в Пензе унесло жизнь человека Происшествия

Пенза, 16 октября 2023. PenzaNews. Один человек погиб, двое пострадали в результате ДТП, которое произошло на пересечении улиц Калинина и Красной Горки в Пензе поздно вечером в минувшее воскресенье, 15 октября.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, столкнулись «Lada Xray» под управлением мужчины 1995 года рождения и «ВАЗ-2115», за рулем которого находился мужчина 1992 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Lada Xray» – мужчина 1984 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте. Пассажир автомобиля «ВАЗ-2115» – мужчина 1992 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель автомобиля «ВАЗ-2115» после оказания медицинской помощи был отпущен. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.