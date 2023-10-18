В Пензенской области произошел разлив нефтепродуктов на площади 400 кв. метров Происшествия

Пенза, 18 октября 2023. PenzaNews. Разлив нефтепродуктов на площади 400 кв. метров произошел на месторождении «Русснефти» в Пензенской области. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

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«На месторождении «Русснефти» вблизи Старого Шаткина в Пензенской области произошел разлив нефтепродуктов. Компания занимается ликвидацией последствий инцидента», — написала она в своем Telegram-канале в среду, 18 октября.

По словам Светланы Радионовой, на месте работают инспекторы ведомства.

«Площадь загрязнения составляет 400 кв. метров. Специалисты ЦЛАТИ [центра лабораторного анализа и технических измерений] проведут отбор проб для исследований. На основании результатов анализа сделаем выводы о степени причиненного природе вреда», — отметила глава Росприроднадзора, добавив, что информация передана в правоохранительные органы.

«Держим ситуацию на контроле», — подчеркнула Светлана Радионова.