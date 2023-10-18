В Кузнецке следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 18 октября 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в одной из квартир дома на улице Белинского в Кузнецке Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что ночью 18 октября 2023 года в квартире на седьмом этаже дома на улице Белинского в городе Кузнецке произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилом помещении обнаружено тело 37-летнего мужчины», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении», — сказала собеседница агентства.