Полиция разыскивает водителя, который сбил мужчину на улице Пензенской в Кузнецке и скрылся Происшествия

Пенза, 19 октября 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают водителя, который сбил мужчину напротив дома №113 на улице Пензенской в Кузнецке, после чего скрылся с места происшествия.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 18 октября в 19.40.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода – мужчину 1959 года рождения. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сказано в тексте.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 (8412) 59-91-23, 59-90-02, 59-90-05 или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.