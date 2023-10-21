В результате ДТП на трассе в Пензенской области пострадали четыре человека Происшествия

Пенза, 21 октября 2023. PenzaNews. Четыре человека получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием кроссовера «Hyundai ix55», тягача «Volvo» с полуприцепом и легкового автомобиля «Lada Kalina» на федеральной трассе М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области в ночь на субботу, 21 октября.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону, по предварительным данным, водитель автомобиля «Hyundai ix55» допустил наезд на стоящий тягач, после чего кроссовер столкнулся с автомашиной «Lada Kalina».

«В результате происшествия пассажир «Hyundai ix55» – мужчина 1966 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован, водитель [мужчина 1980 года рождения] и пассажир «Hyundai ix55» – женщина 1979 года рождения, пассажир «Lada Kalina» – женщина 1976 года рождения получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП организована проверка.