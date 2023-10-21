15:30:12 Суббота, 21 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В результате ДТП на трассе в Пензенской области пострадали четыре человека

12:13 | 21.10.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 21 октября 2023. PenzaNews. Четыре человека получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием кроссовера «Hyundai ix55», тягача «Volvo» с полуприцепом и легкового автомобиля «Lada Kalina» на федеральной трассе М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области в ночь на субботу, 21 октября.

В результате ДТП на трассе в Пензенской области пострадали четыре человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону, по предварительным данным, водитель автомобиля «Hyundai ix55» допустил наезд на стоящий тягач, после чего кроссовер столкнулся с автомашиной «Lada Kalina».

«В результате происшествия пассажир «Hyundai ix55» – мужчина 1966 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован, водитель [мужчина 1980 года рождения] и пассажир «Hyundai ix55» – женщина 1979 года рождения, пассажир «Lada Kalina» – женщина 1976 года рождения получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП организована проверка.

Читайте также
Прожиточный минимум в Пензенской области в 2024 году составит 12 тыс. 981 рубль Жительница Сердобска получила 7 лет колонии общего режима за покушение на убийство подруги
Пензенец по совету «сотрудника силового ведомства» перечислил на «безопасный счет» 670 тыс. рублей До двух лет лишения свободы может получить житель Каменки, угрожавший бывшей супруге убийством
Пензенец по совету «следователя» оформил кредит и перечислил на «безопасный счет» более 545 тыс. рублей В Пензе водитель «Renault Logan» сбил женщину
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама